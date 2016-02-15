الأهلي يرد على سفر رمضان صبحي لشرم الشيخ

نفى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي سفر رمضان صبحي لاعب الفريق لشرم الشيخ مؤكدا أن ذلك الأمر عار تماما عن الصحة.

وكانت هناك بعض الأنباء قد ترددت حول سفر رمضان صبحي إلى شرم الشيخ بصحبة بعض الفتيات لمدة يوم وهو ما نفاه المدير الفني للأهلي.

وتحدث زيزو قائلا:"الأمر كله كاذب فرمضان في ذلك التوقيت كان في فرع الأهلي بمدينة نصر لمتابعة مباراة خاصة بفريق مواليد 1997".

وأكمل"كما أن 24 ساعة ليست كافية من أجل السفر لشرم الشيخ والعودة في نفس اليوم".

في الوقت ذاته تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي"لا توجد أي عقوبات على رمضان لأنه لم يقم بارتكاب أي خطأ".

وأكمل"اللاعب حصل على راحة سلبية ومن حقه قضائها كيفما يشاء طالما لا يوجد دليل على قيامه بسلوك مشين".

واستدرك"في حالة ارتكاب أي لاعب لسلوك مشين ووجود دليل على ذلك الأمر فسوف نتخذ موقفا حاسما لأن ذلك هو اسم وسمعة الأهلي".

وأتم"أنا لدي مصداقية كبيرة مع لاعبي الأهلي ومتأكد من سلوكهم".