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عبد الحفيظ: تعادل الزمالك؟ لا نشغل بالنا بنتائج المنافسين

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عبد الحفيظ: تعادل الزمالك؟ لا نشغل بالنا بنتائج المنافسين عبد الحفيظ: تعادل الزمالك؟ لا نشغل بالنا بنتائج المنافسين

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه لا يشغل باله بنتائج المنافسين وأن كل هدفه خلال الفترة المقبلة هو تحسين النتائج.

وكان الزمالك قد تعثر في الدوري بعدما تعادل مع وادي دجلة إيجابيا بهدف لكل فريق ليفشل في استغلال تعادل الأهلي في وقت سابق سلبيا مع طلائع الجيش.

وبتلك النتائج استمر فارق السبع نقاط بين الأهلي والزمالك في جدول الترتيب حيث يتصدر الفريق الأحمر الدوري.

وتحدث عبد الحفيظ قائلا:"لا نشغل بالنا بنتائج المنافسين".

وأردف"كل ما يهمنا هو استمرار انتصارات الفريق خلال الفترة المقبلة".

وعن مواجهة غزل المحلة في ملعب الأخير يوم الخميس المقبل لحساب الجولة 19 من الدوري علق عبد الحفيظ"لا يوجد لدينا مشكلة في الملعب".

وأتم"جاهزون لمواجهة المحلة في أي مكان".

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