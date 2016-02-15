أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: سأتنازل عن القضايا ضد المحبوسين من الأولتراس إذا سمحت لي المحكمة

Google+ Print
مرتضى منصور: سأتنازل عن القضايا ضد المحبوسين من الأولتراس إذا سمحت لي المحكمة مرتضى منصور: سأتنازل عن القضايا ضد المحبوسين من الأولتراس إذا سمحت لي المحكمة

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لا يمانع التنازل مجددا عن القضايا ضد أعضاء أولتراس وايت نايتس إذا لمح له القانون بذلك.

وكان حكما قد صدر بالحبس عام لبعض أفراد أولتراس وايت نايتس في قضية اقتحام نادي الزمالك، كما تم تعديل الحكم في قضية الشروع في القتل من السجن خمس سنوات إلى الحبس سنة واحدة بحسب ما ذكره المحامي أسامة الجوهري.

وأضاف منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "إن كان التنازل بيدي عن القضايا سأتنازل".

وتابع "إذا سمحت لي المحكمة التنازل لأعضاء الأولتراس الذين حصلوا على حكم بالمحكمة لمدة عام سأتنازل ليس عندي مشكلة".

وشدد رئيس الزمالك على رفضه إجراء حوار مع ما أسماهم بـ"بلطجية الأولتراس".

وأتم "حدث معي حوار مع خالد عبد العزيز وزير الرياضة اليوم حول القضايا، وطالبني البعض بالتنازل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع