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الأهلي: اعتزال متعب؟ نساعده على كسر الأرقام القياسية

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الأهلي: اعتزال متعب؟ نساعده على كسر الأرقام القياسية الأهلي: اعتزال متعب؟ نساعده على كسر الأرقام القياسية

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على الأنباء التي ترددت بشأن اعتزال عماد متعب مهاجم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال عبد الحفيظ:"عندما يبتعد لاعب شاب عن المشاركة في المباريات، تجد الإعلام يتناول مطالبته بالرحيل، وإذا تجاوز اللاعب حاجز ال30 عامًا، تبدأ تقارير تتحدث عن إمكانية اعتزاله".

وأضاف عبر قناة الحياة 2:"كل هذه الاجتهادات الصحفية واردة في كرة القدم، وسبق أن تكررت هذا الموسم مع جون أنطوي وعمرو جمال وأحمد الشيخ ولاعبين آخرين".

واستدرك مدير الكرة بالأهلي"متعب مهاجم من طراز فريد، ونحاول مساعدته على كسر الأرقام القياسية، حيث اقترب من تحطيم نادي المائة في بطولة الدوري".

واختتم عبد الحفيظ"وعلى المستوى القاري، فإن متعب ضمن الأربعة الأوائل في قائمة الهداف التاريخي للنادي بعد الخطيب وأبوتريكة وأيمن شوقي".

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