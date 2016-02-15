نشرةONA للفضائيات| منة شلبي في«صاحبة السعادة».. ومفتي الجمهورية في «أنا مصر»

إعداد- إ نجي لطفي

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كشف الفنان أمير كرارة في حلقة 100 سؤال لـ “راغدة شلهوب” والذي أذيع أمس الأحد على قناة “الحياة” عن سبب اعتذاره عن المشاركة في فيلم “أولاد رزق” والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز..للمزيد

تحل الفنانة منة شلبي، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي في حلقة تحت عنوان “دولاب البنت” وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد

أجري الإعلامى شريف فؤاد مقدم برنامج” أنا مصر” على شاشة الفضائية المصرية لقاء مسجل مع فضيلة مفتي الجمهورية مقرر بثه اللقاء في حلقة الليلة.. للمزيد

بحث دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية إحياء الأخير للحفل فني مقرر إقامته 15 مارس المقبل..للمزيد