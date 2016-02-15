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نشرةONA للفضائيات| منة شلبي في«صاحبة السعادة».. ومفتي الجمهورية في «أنا مصر»

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منة شلبي في" صاحبة السعادة".. مفتي الجمهورية في أنا مصر..هاني شاكر في جامعة القاهرة مارس‎

منة شلبي في” صاحبة السعادة”.. مفتي الجمهورية في أنا ..هاني شاكر في جامعة القاهرة مارس‎

إعداد- إ نجي لطفي
> تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

كشف الفنان أمير كرارة في حلقة 100 سؤال لـ “راغدة شلهوب” والذي أذيع أمس الأحد على قناة “الحياة” عن سبب اعتذاره عن المشاركة في فيلم “أولاد رزق” والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز..للمزيد

أمير كرارة

أمير كرارة

تحل الفنانة منة شلبي، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي في حلقة تحت عنوان “دولاب البنت” وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد

منة شلبي

منة شلبي

 

أجري الإعلامى شريف فؤاد مقدم برنامج” أنا مصر” على شاشة الفضائية المصرية لقاء مسجل مع فضيلة مفتي الجمهورية مقرر بثه اللقاء في حلقة الليلة.. للمزيد

المفتي في “أنا مصر”

المفتي في “أنا مصر”

 

بحث دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية إحياء الأخير للحفل فني مقرر إقامته 15 مارس المقبل..للمزيد

هاني شاكر وجابر نصار

هاني شاكر وجابر نصار

 

 

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