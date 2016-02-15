«روسيا» تحتل المرتبة الثانية بعد« أمريكا» في الدول الأقوى عسكريًا

احتلت الولايات المتحدة وروسيا والصين المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف لأقوى دولة عسكريا، بحسب تصنيف “غلوبال فايربور”، التي تضع تصنيفا للقوة العسكرية سنويا.

وبقيت القوات المسلحة الأمريكية في المركز الأول، تلاها الجيش الروسي والصيني.

ووفقا للخبراء، لدى روسيا دبابات أكثر من أمريكا بمرتين- 15398 ضد 8848، ولكنها تملك طائرات أقل- 3547 ضد 13444. الصين تتفوق على الولايات المتحدة في عدد المركبات القتالية، ولكن مركباتها أقل شأنا من مركبات روسيا.

وأشار الخبراء إلى أن العامل الذي أدى إلى زيادة قوة الجيش الروسي هو تحديث القوات المسلحة وزيادة الإنتاج وشراء المعدات العسكرية.

وبقيت الهند في المرتبة الرابعة، ومن الدول الأوروبية احتلت المملكة المتحدة المركز الأعلى، ودخل في المراكز العشرة الأولى فرنسا وألمانيا وتركيا.

وقد تم التصنيف بالأخذ بعين الاعتبار 50 عاملا، منها الانفاق في مجال الدفاع، قوة القوات الجوية والقوات البحرية، وحجم استخراج الموارد الطبيعية والميزات اللوجستية للدول مثل عدد الموانئ والمطارات وطول طرق المرور، ولعبت دورا هاما في التصنيف الموارد البشرية أيضا.

التصنيف لم يأخذ بالاعتبار الإمكانات النووية للدول، وطبيعة القيادة العسكرية والسياسية للبلدان.