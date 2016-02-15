مرتضى منصور: سأتنازل عن القضايا ضد المحبوسين من الأولتراس إذا سمحت لي المحكمة

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لا يمانع التنازل مجددا عن القضايا ضد أعضاء أولتراس وايت نايتس إذا لمح له القانون بذلك.

وكان حكما قد صدر بالحبس عام لبعض أفراد أولتراس وايت نايتس في قضية اقتحام نادي الزمالك، كما تم تعديل الحكم في قضية الشروع في القتل من السجن خمس سنوات إلى الحبس سنة واحدة بحسب ما ذكره المحامي أسامة الجوهري.

وأضاف منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "إن كان التنازل بيدي عن القضايا سأتنازل".

وتابع "إذا سمحت لي المحكمة التنازل لأعضاء الأولتراس الذين حصلوا على حكم بالمحكمة لمدة عام سأتنازل ليس عندي مشكلة".

وشدد رئيس الزمالك على رفضه إجراء حوار مع ما أسماهم بـ"بلطجية الأولتراس".

وأتم "حدث معي حوار مع خالد عبد العزيز وزير الرياضة اليوم حول القضايا، وطالبني البعض بالتنازل".