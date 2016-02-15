أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: لم نتلق أي إخطار رسمي بشأن ملعب المصري

Google+ Print
الأهلي: لم نتلق أي إخطار رسمي بشأن ملعب المصري الأهلي: لم نتلق أي إخطار رسمي بشأن ملعب المصري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن مكان مباراته الأولى مع المصري في الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريقان يوم الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدور الأول.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الحياة 2:"نقدر الظروف الصعبة التي يعمل بها اتحاد الكرة، ولكن نأمل تحديد ملاعب المباريات قبلها بوقت كاف".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يركز حاليًا فقط على تجهيز اللاعبين لمباراة القادمة أمام غزل المحلة يوم الخميس المقبل في الجولة 19 من الدوري.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد أمس الأحد أن مباراتي الأهلي والمصري هذا الموسم ستقام في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن الفريقين التقيا الموسم الماضي بملعبين مختلفين، حيث تعادلا ذهابًا 1/1 بملعب الجونة، وفاز الأهلي بالدور الثاني بهدفين نظيفين بملعب المدينة الشبابية في شرم الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع