الأهلي: لم نتلق أي إخطار رسمي بشأن ملعب المصري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن مكان مباراته الأولى مع المصري في الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريقان يوم الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدور الأول.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الحياة 2:"نقدر الظروف الصعبة التي يعمل بها اتحاد الكرة، ولكن نأمل تحديد ملاعب المباريات قبلها بوقت كاف".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يركز حاليًا فقط على تجهيز اللاعبين لمباراة القادمة أمام غزل المحلة يوم الخميس المقبل في الجولة 19 من الدوري.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد أمس الأحد أن مباراتي الأهلي والمصري هذا الموسم ستقام في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن الفريقين التقيا الموسم الماضي بملعبين مختلفين، حيث تعادلا ذهابًا 1/1 بملعب الجونة، وفاز الأهلي بالدور الثاني بهدفين نظيفين بملعب المدينة الشبابية في شرم الشيخ.