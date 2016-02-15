صور| وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية بوحدات القوات المسلحة

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية ، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية لمراحل الإعداد القتالى والمعنوى داخل تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء يحى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة ماضون بكل عزيمة وإصرار على تحقيق أعلى معدلات الإستعداد القتالى لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام تسند إليهم مستمدين من المبادئ والقيم الراسخة للعسكرية المصرية العون والسند للدفاع عن حدود الوطن وإستقراره.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى أن التاريخ يثبت كل يوم أن الجيش المصرى من أعظم الجيوش وأعرقها وأكثرها وطنية ، يستمد قوته من تلاحمة بشعبه وتكاتف جميع أبناء الوطن من أجل بناء مصر القوية الحديثة في كافة المجالات ، مشيراً الى حجم المخاطر والتحديات التى تواجة الدولة المصرية على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تتطلب من كل المصريين الوقوف على قلب رجل واحد والعمل بإخلاص وتغليب مصلحة الوطن فوق كل إعتبار مؤكداً أن الأداء المنضبط والروح المعنوية العالية والادراك لقيمة المسؤلية التى يكلف بها كل فرد فى القوات المسلحة من العوامل الرئيسية للنجاح فى كافة المهام التى تسند اليها.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على الجهد الذى يبذلة مقاتلوا المنطقة الجنوبية العسكرية لتأمين الإتجاة الاستراتيجى الجنوبى بما يملكونة من شجاعة واقدام للحفاظ على أمن وإستقرار الدولة المصرية ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة وتحقيق أعلى معدلات الأداء فى كافة الانشطة والمهام التى تسند اليهم والعمل بكل قوة وكفاءة ووطنية.

واستعرض القائد العام الجهود المبذولة لتأمين الجبهة الداخلية واقتلاع جذور الارهاب فى سيناء بالتعاون مع الشرطة المدنية ، مؤكداً أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام في حماية الوطن والمشاركة بقدراتها وامكاناتها في دعم مقومات التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر ، والمعاونة في تلبية المتطلبات الاساسية للمواطنين خاصة في المناطق النائية فى صعيد مصر إيماناً منها بأن تنمية جنوب الوادي هي ركيزة أساسية لمتطلبات الامن القومي المصري.

وأدار القائد العام حوار مع مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فية لارائهم واستفساراتهم ، وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالحالة المعنوية والادارية والخدمات المقدمة للفرد المقاتل خاصة فى النقاط الحدودية التى تعمل فى ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مشددا على إلى أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها.

وطالب القادة والضباط على مختلف المستويات بالتواصل الكامل مع المرؤسين والاهتمام بالروح المعنوية واللياقة البدنية العالية كركائز اساسية لبناء الفرد المقاتل ، والحفاظ على اعلى مستويات الكفاءة الفنية للاسلحة والمعدات وتطوير ادائها لتنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة اليهم بقدرة وكفاءة عالية.

وفى نهاية اللقاء قام القائد العام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى اداء مهامهم خلال الفترة الماضية، حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.