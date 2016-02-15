أخبار سوريا اليوم.. الجامعة العربية ترفض الحل العسكرى فى سوريا

ركزت أخبار سوريا اليوم، على رفض الجامعة العربية للحل العسكرى فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تصريحات نائب وزير الدفاع الروسى، الذى قال إن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية فى سوريا لأنها لم تستطع القبول بالإجراءات غير الفعالة التى يتخذها التحالف الأمريكى ضد الإرهابيين. أخبار سوريا اليوم

>أكد السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا وجود لحل عسكرى فى سوريا، قائلاً: "أقولها صراحة إنه لا وجود لحل عسكرى فى سوريا؛ لأن هذا يشكل تداعيات خطيرة على سوريا والدول المجاورة". وشدد السفير بن حلى، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية، اليوم الاثنين، لمناقشة تطوير آليات الجامعة العربية، على أن الحل السلمى هو السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية ومعاناة الشعب السورى، بما فى ذلك دفع عجلة الحوار بين النظام والمعارضة إلى الأمام. أخبار سوريا اليوم

>قال نائب وزير الدفاع الروسى سيرجى ريابكوف الاثنين، إن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية فى سوريا لأنها لم تستطع القبول بالإجراءات غير الفعالة التى يتخذها التحالف الأمريكى ضد الإرهابيين. وأضاف ريابكوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: "لقد جئنا إلى سوريا باستخدام وسائل الهجوم الجوى على وجه الخصوص، لأننا لم نعد قادرين على التسامح مع الإجراءات غير الوافية أو فى حقيقة الأمر العجز الفعلى للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365