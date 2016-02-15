ميركل تقول إنها تؤيد منطقة حظر طيران فى سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مقابلة أجرتها معها صحيفة شتوتجارتر تسايتونج الألمانية إنها تؤيد منطقة حظر طيران فى سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت فى المقابلة التى من المقرر نشرها غدا الثلاثاء "فى ظل الوضع الراهن سيكون من المفيد وجود منطقة هناك لا ينفذ فيها أى من الأطراف المتحاربة هجمات جوية- وبالتالى منطقة حظر طيران بشكل ما."
وأضافت فى المقابلة التى من المقرر نشرها غدا الثلاثاء "فى ظل الوضع الراهن سيكون من المفيد وجود منطقة هناك لا ينفذ فيها أى من الأطراف المتحاربة هجمات جوية- وبالتالى منطقة حظر طيران بشكل ما."
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