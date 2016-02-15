أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ميركل تقول إنها تؤيد منطقة حظر طيران فى سوريا

Google+ Print
ميركل تقول إنها تؤيد منطقة حظر طيران فى سوريا ميركل تقول إنها تؤيد منطقة حظر طيران فى سوريا
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مقابلة أجرتها معها صحيفة شتوتجارتر تسايتونج الألمانية إنها تؤيد منطقة حظر طيران فى سوريا.

وأضافت فى المقابلة التى من المقرر نشرها غدا الثلاثاء "فى ظل الوضع الراهن سيكون من المفيد وجود منطقة هناك لا ينفذ فيها أى من الأطراف المتحاربة هجمات جوية- وبالتالى منطقة حظر طيران بشكل ما."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365