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القبض على صياد قتل ابنته لسوء سلوكها وقيامها بأعمال منافية للآداب

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القبض على صياد قتل ابنته لسوء سلوكها وقيامها بأعمال منافية للآداب القبض على صياد قتل ابنته لسوء سلوكها وقيامها بأعمال منافية للآداب
ألقت وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، بمديرية أمن الدقهلية، القبض على صياد، قتل ابنته، ووثقها بالحبال، بعد ادعائه سوء سلوكها، وقيامها بأعمال منافية للآداب.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد الدهبى، مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد بمصرع "إيمان.أ" على يد والدها، وتم القبض عليه، من منزله بعدما قام بعض الجيران بإبلاغ المركز.

وألقت قوات الأمن القبض على أ.ص، 54 سنة، صياد، ومقيم بمدينة المنزلة، والذى أقر فى محضر الضبط بقيامه بقتل ابنته، انتقاما لشرفه، بعدما تأكد من سوء سلوكها وقيامها بأعمال منافية للآداب، وأنها تزوجت أكثر من مرة، وتطلقت بسبب عدم انضباطها أخلاقيا.

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مصر 365