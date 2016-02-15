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آية محاربة السرطان: استبدلت ركبتى بأخرى صناعية وأقود دراجة كل جمعة

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آية محاربة السرطان: استبدلت ركبتى بأخرى صناعية وأقود دراجة كل جمعة آية محاربة السرطان: استبدلت ركبتى بأخرى صناعية وأقود دراجة كل جمعة
روت آية محسن الطالبة بالفرقة الأولى فى كلية تجارة جامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان فقالت: كان عمرى 11 عامًا عندما شعرت بأن عظمى يؤلمنى بشدة وانتقلت من مقر إقامتى بالغردقة لمعهد الأورام فى القاهرة، حيث مكثت عامين وعرفت بأنى مصابة بسرطان العظام فى قدمى واستأصل الأطباء ركبتى واستبدلوها بأخرى صناعية وبعدها بدأت العلاج الكيميائى وسط حالة من الملل والتفكير فى دراستى التى سأخسرها بسبب غيابى عن المدرسة.

وأضافت آية: الدعم النفسى من أهلى وأصدقائى كان يكفى لمقاومتى للمرض حيث غمرتنى والدتى بحنانها وأحضر لى أبى ألوانًا وكراسات رسم استطعت من خلالها أن أرسم الممرضة ومراحل حياتى أثناء العلاج، وبعد شفائى التحقت بمعرض للرسم وأعجب بلوحاتى الكثيرون.

وفى مرحلة ما بعد العلاج قالت آية إنها بدأت فى البحث عن مرضها واكتشفت أنه السرطان وتابعت: "بمفردى كنت أزور مرضى فى المستشفى لدعمهم نفسيًا واستكملت دراستى حتى التحقت بالكلية التى أحبها، ولم يوقفنى المرض لحظة عن ممارسة هوايتى السابقة وهى كرة القدم بل زاد حبى وعشقى لرياضة أخرى وهى ركوب الدراجات، وأصبحت قائدة لمسابقة دراجات كل يوم جمعة.

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مصر 365