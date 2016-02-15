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خبر في الجول - هل يواجه الزمالك بطل هولندا في ملعبه وديا؟

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خبر في الجول - هل يواجه الزمالك بطل هولندا في ملعبه وديا؟ خبر في الجول - هل يواجه الزمالك بطل هولندا في ملعبه وديا؟

تلقى الزمالك عرضا من إحدى شركات التسويق لخوض مباراة ودية مع أيندهوفن الهولندي قبل نهاية الشهر الجاري.

ويحتل أيندهوفن صدارة الدوري الهولندي حتى الجولة 18 من عمر الموسم الحالي بفارق نقطة واحدة عن أياكس أملا في الحفاظ على لقبه الذي تُوج به للمرة الـ22 الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي شركة التسويق عرضوا على الزمالك خوض المباراة الودية نهاية فبراير الجاري.

وتضمن العرض تذاكر الطيران والإقامة بجانب أن المواجهة ستقام في ملعب فيليبس معقل أيندهوفن بحضور جماهيري.

وينتظر أن يرد الزمالك بالموافقة أو الرفض خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلعب الزمالك مع أسوان يوم 18 فبراير ثم 22 مع الاتحاد السكندري قبل أن يلتقي بالإنتاج الحربي يوم الثالث من مارس.

بينما أيندهوفن يخوض ثلاث مباريات هامة حتى يوم 27 فبراير إذ يلعب ضد هيرقليز يوم 20 فبراير ثم أتليتكو مدريد يوم 24 فبراير في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أبو دين هاج في الدوري يوم 27.

ثم تكون المباراة التالية يوم الخامس من مارس.

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