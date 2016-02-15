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ندوة لمناقشة «البيت الأولاني» لأمل رضوان ومؤلفات طارق الطيب‎

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ندوة لمناقشة «البيت الأولاني» لأمل رضوان ومؤلفات طارق الطيب‎ ندوة لمناقشة «البيت الأولاني» لأمل رضوان ومؤلفات طارق الطيب‎

كتاب ” البيت الأولاني”

كتبت – عايدة رضوان

نظم المركز الثقافي النمساوي، منذ قليل، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “البيت الأولاني”، للكاتبة أمل رضوان، فضلا عن مناقشة عدة مؤلفات للأديب وأستاذ الاقتصاد بجامعة فيينا، طارق الطيب.

تقام الندوة بكلية التربية الفنية بحي الزمالك، ويدير الندوة كل من الأديبين أمل رضوان وطارق الطيب.

يذكر أن “البيت الأولاني”، هي المجموعة القصصية الأولى للقاصة أمل رضوان، والتي حازت على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2016م عن أفضل قصة بالمناصفة مع الكاتب عمرو علي العادلي عن مجموعته القصصية “حكاية يوسف إدريس”.

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