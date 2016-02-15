الطالب المصفوع على وجهه من عميد المعهد الصحى: "قالولى لو معتذرتش هنفصلك"

قال محمد أحمد بسيونى، الطالب المصفوع على وجهه من عميد المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أثناء حديثه مع عميد المعهد بشأن قرارات تحويلهم إلى دبلومات صباح اليوم، طالبه بورقة رسمية لكى تثبت أنهم ليس لهم علاقة بالقرار" قائلا له: "لو سمحت يا دكتور عايزين ورقة تثبت إن كلام حضرتك إننا ملناش دعوة بالقرار".

وأضاف أنه فور سماع العميد هذه الجملة أثارت غضبه وركله فى صدره وصفعه بالقلم على وجهه مما اضطره للانسحاب من الوقفة وذهابه للمنزل لتهدئة الأمور، مشيراً أنه فور وصوله إلى المنزل جاءت له مكالمة من مكتب العميد تطالبه بالاعتذار، قائلة: "لو معتذرتش هنفصلك من المعهد".

وأضح أنه قرر أن يذهب مرة أخرى للمعهد حتى يعتذر للعميد وفور اعتذاره فوجئ بأحد الموظفين فى مكتبه قاموا بتصويره وهو يسلم عليه ويقبل رأسه وتم رفعها على صفحة المعهد لنفى الواقعة.

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