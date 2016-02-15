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غدًا.. استكمال مرافعة الدفاع فى قضية «التخابر مع قطر»

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غدًا.. استكمال مرافعة الدفاع فى قضية «التخابر مع قطر» غدًا.. استكمال مرافعة الدفاع فى قضية «التخابر مع قطر»

محمد مرسي

تستكمل، غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة دفاع المتهمين بمحاكمته الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.

كانت النيابة، أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادي.

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