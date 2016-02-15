إحالة طبيبين بمستشفى رأس البر وممرضتان بطب أسرة البساتين للتحقيق

قامت لجان المتابعة بديوان عام محافظة دمياط بالمرور على مستشفى رأس البر المركزى لمتابعة الانضباط الإدارى بها، تبين عدم تواجد 2 من الأطباء بالمستشفى أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم عمل محضر إثبات حالة.

كما تابعت اللجنة أعمالها بالمرور على وحدة طب الأسرة بالبساتين وتبين تغيب عدد 2 من الممرضات من العاملات بالوحدة بدون إذن مسبق وتم تسجيل الواقعة ضمن أعمال اليومية.

وبالعرض على الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط قرر إحالة جميع المخالفات لمديرية الشئون الصحية للتحقيق العاجل مع المخالفين والعرض بالنتيجة.