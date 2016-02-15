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تنفيذ 170 حالة إشغال بشوارع مدينة بنى سويف

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تنفيذ 170 حالة إشغال بشوارع مدينة بنى سويف تنفيذ 170 حالة إشغال بشوارع مدينة بنى سويف
نفذت اليوم الاثنين، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة شملت شارع عبدالسلام عارف، الطريق الدائرى، طريق السادات من صلاح سالم، شارع الروضة، شارع 23 يوليو، الأباصيرى، استخدمت خلالها سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لرفع المخلفات والإشغالات، وتمت إزالة (170) حالة إشغال متنوعة ما بين تعديات على الأرصفة ، تاندات، إعلانات غير مرخصة، أكشاك.

شارك فى الحملة، نائب رئيس المدينة، مأمور المركز، مديرشرطة المرافق، مدير مباحث ، مدير شئون المناطق، وعدد من رؤساء المناطق والفنيين.

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مصر 365

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