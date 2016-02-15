حوار في الجول – عمرو جمال يتحدث عن: عدم الرضا مع تسجيل هاتريك.. تركة ثقيلة لجيله ووعد للجمهور

"بالتأكيد أشعر بالسعادة لتسجيل هدفا في شباك الزمالك لكن لا يمكن تقييمي من خلاله" بتلك الكلمات بدأ عمرو جمال مهاجم الأهلي حديثه مع FilGoal.com.

ونجح عمرو جمال في تسجيل هدفا في شباك الزمالك في لقاء القمة الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية قبل أسبوع الأول له في مرمى الفريق الأبيض.

وتحدث عمرو جمال لـFilGoal.com عن الصعوبة في المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري، كيف يقيم نفسه، عروض الاحتراف، وإعادة منتخب مصر لمكانه الطبيعي.

وكل ما يلي على لسان مهاجم الأهلي.

"بالتأكيد أشعر بالسعادة لتسجيل هدفا في شباك الزمالك الذي حسم المباراة لصاحنا لكن لا يمكن تقييمي من خلاله فلا يمكن تقييمي من خلال هدف أو اثنين".

"المعيار مختلف داخل الاهلي فالحكم على اللاعبين من قبل الجهاز الفني يكون من خلال التحركات وخلق مساحات لزملائي والواجبات الدفاعية ومعدل الركض".

"ربما أسجل هاتريك في إحدى المباريات ولكنني لا أكون راضيا عن نفسي لأنني لم أقم بكل واجباتي".

"أسعى دائما للتواجد ضمن التشكيل الأساسي فلا يوجد أي لاعب لا يرغب في ذلك الأمر، لكن في الأهلي الأمور صعبة للغاية".

"هنا أنا أتنافس مع أفضل المهاجمين ولكل منهم خصائص تجعله أساسيا في مباريات بعينها".

"بعد كل مباراة أقوم بتقييم نفسي وتقييم الآخرين وفي اليوم التالي أقاتل في الملعب لتصحيح أخطائي وتطوير نفسي".

الاحتراف

"لا يوجد أي أزمة لي في الأهلي على الإطلاق، جلست احتياطيا في الكثير من الأوقات ولم أقم بافتعال أي مشكلة وأحترم وجهات نظر جميع المدربين".

"أنا لاعب في الأهلي الأفضل في إفريقيا والشرق الأوسط ولن أرحل عنه إلا في حالة وصول عرض احتراف قوي من فريق كبير".

"هذا بالإضافة لضرورة موافقة مجلس الإدارة على ذلك العرض أو أن يتم الاستغناء عني".

المنافسة في الدوري

"مشوار الدوري مازال طويلا جدا ومن المبكر الحديث عن أن الأهلي حسم اللقب".

"بالتأكيد لن ننخدع بالصدارة في الوقت الحالي وسوف نقاتل من أجل الاستمرار بها حتى آخر لقاء في الدوري".

"المنافسة صعبة جدا خلال الموسم الحالي فكلنا شاهدنا تكتلات مدافعي طلائع الجيش في مباراتنا".

"لكنني أتعهد بالقتال من اجل إحراز الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز، فالجماعية هي فقط من ستقود الأهلي للفوز بالبطولات".

تركة ثقيلة

"الجيل الحالي لمنتخب مصر مظلوم للغاية فهو جاء للنور بعد جيل ضم عمالقة مثل وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وأحمد حسن وعمرو زكي ومحمد بركات".

"الجيل السابق ترك لنا تركة ثقيلة للغاية فمن الظلم عقد المقارنات بيننا وبينهم خاصة أن الظروف تبدلت في الوقت الحالي".

"لكن المنتخب حاليا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وسوف نقاتل من أجل التأهل لكأس أمم إفريقيا والفوز بلقبها والوصول لكأس العالم".