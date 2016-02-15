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غدًا| مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين بـ«اقتحام سجن بور سعيد»

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غدًا| مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين بـ«اقتحام سجن بور سعيد» غدًا| مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين بـ«اقتحام سجن بور سعيد»

أرشيفية

تستمع غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013، عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية ” احداث سجن بورسعيد” والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وامين شرطة واصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وامانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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