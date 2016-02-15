النيابة تحبس أعضاء شبكة دعارة بالمنصورة بها طبيب 4 أيام

قرر رئيس نيابة قسم أول المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس 5 متهمين من بينهم طبيب أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية دعارة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من رئيس مباحث الآداب بضبط شبكة تدير أعمال منافية للآداب بمنطقة سامية الجمل بالمنصورة التابعة لدائرة قسم أول المنصورة، حيث كشفت تحريات المباحث قيام عاطل بإدارة مسكن الزوجية للأعمال المنافية للآداب ومعه زوجتيه، و أثناء رصد المتهم تم ضبط كل من رشا ج ال، شيماء م م ح ن، والزوج ايمن س م صاحب الشقة، و "ط م م" طبيب بمستشفى الصدر بالمنصورة ، ايناس ز م 24 سنة متزوجه، و مقيمة بطلخا وتم تحرير محضر بالواقعة.