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ضبط تشكيل عصابى اختطف طفلا وطلب فدية 50 ألف جنيه فى بنى سويف

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ضبط تشكيل عصابى اختطف طفلا وطلب فدية 50 ألف جنيه فى بنى سويف ضبط تشكيل عصابى اختطف طفلا وطلب فدية 50 ألف جنيه فى بنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية، اليوم الاثنين، من ضبط تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص قام باختطاف طفل عمره ست سنوات، وطلب 50 ألف جنيه من والده.

كان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف قد تلقى بلاغاً من مأمور مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة، يفيد بقيام ياسر محمد كامل 47 سنة صاحب شركة خاصة بالإبلاغ عن اختفاء طفله "طارق"، وتلقيه اتصال تليفونى من مجهولين يطلبون مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إعادة الطفل.

وأضاف والد الطفل فى محضر الشرطة أنه أحضر المبلغ المطلوب، ونفذ تعليمات الخاطفين، بترك المبلغ فى أحد الأماكن بالصحراء القريبة من قريته "ونا القس"، ثم اتجه إلى مكان آخر فوجد ابنه مربوط بإحدى الأشجار.

على الفور كثفت وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف جهودها، بمعاونة الرائد أحمد الدسوقى رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى ومعاونيه، وتمكنت من تحديد هوية الخاطفين، وتم ضبطهم وهم "محمد.ع.أ.إ" 15 سنة، و"محمد.ج.أ.ر" 16 سنة، و"إبراهيم.ج.أ.ر" 17 سنة، و"أحمد.ع.ع.ج" 16 سنة عامل.

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مصر 365