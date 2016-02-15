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طوكيو تتعهد مساعدة جديدة بقيمة 78 مليون دولار للفلسطينيين

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طوكيو تتعهد مساعدة جديدة بقيمة 78 مليون دولار للفلسطينيين طوكيو تتعهد مساعدة جديدة بقيمة 78 مليون دولار للفلسطينيين
تعهدت اليابانية الاثنين تقديم 78 مليون دولار كمساعدة اقتصادية جديدة للفلسطينيين وذلك خلال زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس لطوكيو.

كما تعهد رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى خلال لقائه عباس مساء الاثنين مواصلة دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا.

وجاء فى بيان مشترك للطرفين اوردته وكالة الانباء اليابانية كيودو أن ابى عبر عن "عزم اليابان على مواصلة دعمها السياسى والاقتصادى لكى تكون فلسطين دولة مستقلة وديموقراطية وقابلة للحياة".

وعلى هامش الزيارة أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى الذى يرافق عباس، خلال مؤتمر صحافى فى طوكيو أن موجة العنف الجديدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين ناتجة من يأس الفلسطينيين من اربعة عقود من الاحتلال.

وقال المالكى أن الفلسطينيين الذين ولدوا إبان الاحتلال الاسرائيلى للضفة الغربية فى 1967 لم يعرفوا "غير الاذلال ونقاط التفتيش التى يقيمها الجنود واعمال القتل".

وأضاف "لقد ولدوا بدون اى أمل بالمستقبل، ولذلك يقرر بعضهم التضحية بارواحهم حتى وهم فى سن 15 عاما من اجل تحسين حياة سائر الفلسطينيين".

وأكد المالكى أن السلطات الفلسطينية تحاول وقف العنف.

وقد قتلت القوات الاسرائيلية فى القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين الاحد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة فتية اثر استهدافهم عناصرها باربع هجمات فاشلة، بينها هجومان بأسلحة نارية، كما اعلنت الشرطة والجيش الاسرائيليان.

ومنذ الأول من اكتوبر، قتل 172 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد فى أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 26 اسرائيليا اضافة إلى أمريكى واريترى وسودانى، وفقا لتعداد لوكالة أ ف ب.
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