«السيسي» : بحلول الفترة من 2020 إلى 2030 سنكون حققنا جميع أهدافنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مقابلة مع مجلة “جون افريك”، إن مصر لم تصدر أي تصريحات عدوانية تجاه تركيا ونرفض التدخل فى شئونها وإن كنا لا نتفق مع توجهاتها، مشيرًا إلى أننا لا يمكننا التدخل فى ليبيا طالما لم يتم البحث كافة الحلول وبدون أن يكون الليبيون أبدوا بوضوح الرغبة فى ذلك وأن الوضع فى ليبيا يزداد تعقيدا ويجب رفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الثانى اللبيبى.

وأشار السيسي إلى أن الناتو ترك الشعب الليبي رهينة للجماعات الإرهابية بعد الإطاحة بنظام القذافى، وكان ينبغى عليه العمل على إستعادة مؤسسات الدولة ومصادرة الأسلحة ودعم الجيش.

وحول الصلة بين ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أكد الرئيس السيسي أن “رغبة التغيير والتطلعات الديمقراطية للشعب المصري فرضت نفسها تدريجيا مع الوقت، وأنه منذ ٢٠١٤ نظمنا استفتاء دستوريا وانتخابات رئاسية وتشريعية جرت بشفافية دون تدخل من الدولة، وعبّر المصريون عن اختيارهم بكل حرية، وحددنا الفترة من 2020-2030 لبلوغ جميع أهدافنا”.

وأضاف “أحرزنا بالفعل تقدما جيدا على مستوى البنية التحتية والطرق والإسكان، ووضعنا حدا لأزمة الكهرباء التي عانت منها مصر طوال ثمانية سنوات، فاليوم يمكننا تزويد الطاقة اللازمة للصناعات، بينما كان ذلك يشكّل مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة”.

وأشار الرئيس السيسي إلى ما توفره منطقة قناة السويس للمستثمرين – بفضل أعمال التطوير التي تم إنجازها – من مناطق صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع عند المدخل الشمالي للقناة، إلى جانب 200 مليون متر مربع عند المدخل الجنوبي من ناحية البحر الأحمر.

وعما اذا كان الرئيس السيسي قد يعدّل الدستور للبقاء لأكثر من ولايتين على رأس السلطة على غرار قادة أفارقة آخرين، لفت السيسي إلى أن مصر شهدت تغيرا، وأن الشعب المصري لن يقبل أن يبقى شخص لا يريده، فهو يتسم بالذكاء وينتمي إلى حضارة عريقة، ولعلنا نتذكر أن 30 مليون مصري نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمحمد مرسي”.