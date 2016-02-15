مستشفى الأهلي – إيفونا وفتحي يعودان للتدريبات الثلاثاء.. وعاشور جاهز للمحلة

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن مهاجم الفريق ماليك إيفونا عانى من كدمة قوية في الكاحل كانت سببا في خروجه من مران الفريق اليوم الاثنين.

وأضاف محمود أن إيفونا سيعود يوم الثلاثاء للتدريبات الجماعية.

وعن حالة أحمد فتحي، قال محمود لـFilGoal.com إنه سيشارك غدا الثلاثاء في مران الأهلي.

وكان فتحي قد عانى من آلام بالركبة بعد مباراة القمة أمام الزمالك والتي فاز بها الأهلي 2-0.

كما أكد محمود جاهزية حسام عاشور ومحمد هاني للقاء المحلة في الجولة الـ19 من الدوري يوم الخميس المقبل، بعد تعافيهما من آلام العضلة الضامة والعضلة الخلفية على الترتيب.

وأتم محمود أن جناح الفريق وليد سليمان سيعود للتدريبات الجماعية عقب لقاء المصري البورسعيدي المؤجل من الدور الأول والتي ستقام على استاد برج العرب يوم 22 فبراير الحالي.