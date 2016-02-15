أحمد ناجي لـ في الجول: لم نحسم من يحرس مرمى المنتخب في ظل تطور مستوى الحراس

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر إنه سعيد بمستوى حراسة المرمى في الأندية المصرية مؤخرا.

وقال ناجي لـFilGoal.com " مستوى الحراس في مصر في تقدم ملحوظ، وهذا ينتج عن التدريبات الجيدة، الشكر لمدربي الحراس قبل أي أحد".

وأضاف "هناك تطوير في الأداء وفكر جديد في التدريب، هذا سيصب في النهاية في مصلحة منتخب مصر".

وأردف "لا أستطيع التحدث عن حارس بعينه، كل الحراس مستواهم في تقدم".

وواصل "أمير عبد الحميد رائع مع الإنتاج، والحضري مميز مع دجلة، ومحمد الشناوي مع بتروجيت لم يسكن مرماه أي هدف في 8 مباريات، كذلك علي لطفي ومحمد عبد المنصف في إنبي بجانب مستويات أحمد الشناوي وشريف إكرامي".

وأتم "لا أحد بعيد عن المنتخب، لم يتم حسم الاختيارات بعد لكي أفصح عن أسماء بعينها، جميع الحراس تحت عيون المنتخب".

ويلتقي المنتخب مع نيجيريا في مارس المقبل مرتين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.