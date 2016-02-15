وزير الدفاع: القوات المسلحة تمارس مهامها بتجرد تام وتشارك فى دعم التنمية

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية لمراحل الإعداد القتالى والمعنوى داخل تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب يحى طه الحميلى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة أكد فيها ان رجال المنطقة ماضون بكل عزيمة وإصرار على تحقيق أعلى معدلات الاستعداد القتالى لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام تسند إليهم مستمدين من المبادئ والقيم الراسخة للعسكرية المصرية العون والسند للدفاع عن حدود الوطن واستقراره.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى أن التاريخ يثبت كل يوم أن الجيش المصرى من أعظم الجيوش وأعرقها وأكثرها وطنية، يستمد قوته من تلاحمه بشعبة وتكاتف جميع ابناء الوطن من اجل بناء مصر القوية الحديثة فى كافة المجالات، مشيراً إلى حجم المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تتطلب من كل المصريين الوقوف على قلب رجل واحد والعمل بإخلاص وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن الأداء المنضبط والروح المعنوية العالية والإدراك لقيمة المسؤلية التى يكلف بها كل فرد فى القوات المسلحة من العوامل الرئيسية للنجاح فى كافة المهام التى تسند اليها.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على الجهد الذى يبذله مقاتلو المنطقة الجنوبية العسكرية لتأمين الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى بما يملكونه من شجاعة وإقدام للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة وتحقيق أعلى معدلات الأداء فى كافة الانشطة والمهام التى تسند اليهم والعمل بكل قوة وكفاءة ووطنية.

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كما استعرض القائد العام الجهود المبذولة لتأمين الجبهة الداخلية واقتلاع جذور الارهاب فى سيناء بالتعاون مع الشرطة المدنية، مؤكداً أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام فى حماية الوطن والمشاركة بقدراتها وإمكاناتها فى دعم مقومات التنمية الشاملة فى كافة ربوع مصر، والمعاونة فى تلبية المتطلبات الاساسية للمواطنين خاصة فى المناطق النائية فى صعيد مصر إيماناً منها بأن تنمية جنوب الوادى هى ركيزة أساسية لمتطلبات الامن القومى المصرى.

وأدار القائد العام حوار مع مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فية لأرائهم واستفساراتهم، وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالحالة المعنوية والإدارية والخدمات المقدمة للفرد المقاتل خاصة فى النقاط الحدودية التى تعمل فى ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

مشددا على إلى أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها.

وطالب القادة والضباط على مختلف المستويات بالتواصل الكامل مع المرؤوسين والاهتمام بالروح المعنوية واللياقة البدنية العالية كركائز اساسية لبناء الفرد المقاتل، والحفاظ على اعلى مستويات الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير ادائها لتنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة اليهم بقدرة وكفاءة عالية.

وفى نهاية اللقاء قام القائد العام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى اداء مهامهم خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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