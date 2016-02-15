اليونان تحاكم مواطنا مصريا انتحل صفة سورى بهدف "اللجوء"

مثل رجل مصرى أمام محكمة فى اليونان بعد اتهامه بتقديم نفسه كلاجئ سورى، وهى الحيلة التى انطلت بالرغم من أنه تم القبض عليه للسبب نفسه من قبل فى اليونان، وأخذت بصمات أصابعه وتم ترحيله.

وقالت السلطات اليوم الاثنين إن المشتبه به الذى لم يفصح عن هويته دخل اليونان أول مرة بشكل غير شرعى فى 2013، منتحلا جنسية عراقى. وقبض عليه، وتم ترحيله، وأضيف على قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم.

وفى محاولته الثانية، وصل المشتبه به إلى منطقة ساموس فى مايو الماضى على متن قارب لاجئين ونجح فى تمرير نفسه أمام الشرطة كسورى، وحصل على وثائق رسمية للاجئين. لكن تم إلقاء القبض عليه فى عملية فحص روتينية في سالونيكى الأسبوع الماضى. ولم يكن هناك إشارة إلى انخراطه فى أى أنشطة أخرى غير قانونية فى اليونان.