سوزان نجم الدين: انتظروا مفاجأتي هذا سر مارلين مونرو

تأخرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بالبدء بموسمها الدرامي حيث فضلت الهدوء بانتقاء مشاركاتها لهذا الموسم، إلا أنها أخيراً عادت للزمن الجميل مع النجم أيمن زيدان لتقف أمام كاميراته كمخرج للمشاركة ببطولة مسلسل " أيام لا تنسى " للكاتبة فايزة علي.

وعن شخصيتها في العمل قالت سوزان في حديث لـ " سيدتي نت " : كنت حريصة على اختيار شيء مختلف وأيام لا تنسى من هذا النمط حيث أؤدي شخصية امرأة قوية ومتسلطة " .

وعن سر الإطلالة التي تعتمدها مؤخراً والتي تتشابه مع مارلين منورو أضافت سوزان : أحضر لشيء ما يتعلق بالراحلة مارلين مونرو ولكن لن أتحدث عن تفاصيل تتعلق بالعمل " .