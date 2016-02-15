دينا هارون ترفض الكشف عن الهدية التي تلقتها من طليقها في يوم الحب

نشرت الفنانة السورية دينا هارون على صفحتها الخاصة على الـ"فيسبوك" صورة للهدية التي تلقّتها من طليقها خلدون وليد بمناسبة يوم الحب.

وكتبت دينا " شو هالصباح الحلو .. بيجيني فنجان قهوتي مع كادو جوا سلة الشوكولا اللي بيجننو .. شكرا خلدون عالمفاجأة الحلوة والهدية اللي كانت جوا رح تبقى سر " .

كما نشرت دينا صورة لهدية أخرى تلقتها وهي عبارة عن جهاز "أيفون 6 بلاس" وردي اللون، ولم تكشف من قدّم لها هذه الهدية واكتفت بالتعليق "ما شاء لله عم يهلوا الهدايا " .

وكانت دينا قد انفصلت عن زوجها من خارج الوسط الفني خلدون وليد خلال الفترة الماضية، دون الافصاح عن أسباب الانفصال، واكتفت بالقول أنها وطليقها سيحافظان على صداقتهما، وأنه يجمع بينهما طفلهما الوحيد كرم.