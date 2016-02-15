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The Revenant الفائز الأكبر بجوائز الـ BAFTA

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The Revenant الفائز الأكبر بجوائز الـ BAFTA The Revenant الفائز الأكبر بجوائز الـ BAFTA

الإثنين 15-02-2016 14:30

لم يشكّل فوز The Revenant بخمس جوائز BAFTA (الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون) أية مفاجأة. فهذا الفيلم وباعتراف معظم النقّاد هو الأفضل لعام 2015 ويستحق عن جدارة الفوز بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل تصوير وأفضل صوت. والملفت أن الممثل Leonardo DiCaprio أصبح على مسافة أسبوع فقط لتتويج مسيرته بجائزة أوسكار بعد أن أفلتت منه هذه الجائزة خمس مرات في السابق.

لكن المفاجأة السارة والمستحقة تجسدت في فوز الفيلم الأردني Theeb للمخرج والسيناريست البريطاني الأردني ناجي أبو نوار والمنتج Rupert Lloyd بجائزة أفضل أول عمل لمخرج أو منتج بريطاني، علماً أن هذا الفيلم مرشح حالياً لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. جائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب Brie Larson عن دورها في فيلم Room وجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد حصدتها Kate Winslet عن فيلم Steve Jobs. أما جائزة أفضل ممثل في دور مساعد فكانت من نصيب Mark Rylance عن دوره في فيلمBridge of Spies.

وفاز فيلم Amy بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ونال Inside Out جائزة أفضل فيلم كرتوني. ونال فيلم Mad Max: Fury Road أربع جوائز BAFTA كأفضل مونتاج وأفضل أزياء وأفضل ماكياج وشعر وأفضل ديكور.

جائزة أفضل فيلم بريطاني ذهبت لفيلم Brooklyn وفاز الفيلم الأرجنتيني Wild Tales بجائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية.

فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم
The Revenant

أفضل ممثلة
Brie Larson عن فيلم Room

أفضل ممثل
Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant

أفضل ممثلة في دور مساعد
Kate Winslet عن فيلم Steve Jobs

أفضل ممثل في دور مساعد
Mark Rylance عن فيلم Bridge of Spies

أفضل مخرج
Alejandro González Iñárritu عن فيلم The Revenant

أفضل فيلم بريطاني
Brooklyn

أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية
Wild Tales

أفضل وثائقي
Amy

أفضل فيلم كرتوني
Inside Out

أفضل تصوير
Emmanuel Lubezkiعن فيلم The Revenant

أفضل موسيقى
Ennio Morricone عن فيلم The Hateful Eight

أفضل أول عمل لمخرج أو منتج بريطاني
ناجي أبو نوار و Rupert Lloyd عن فيلم Theeb

أفضل سيناريو أصلي
Tom McCarthy و Josh Singer عن فيلم Spotlight

أفضل سيناريو مقتبس
Adam McKay و Charles Randolph عن فيلم The Big Short

أفضل مونتاج
Mad Max: Fury Road

أفضل ديكور
Mad Max: Fury Road

أفضل أزياء
Mad Max: Fury Road

أفضل ماكياج وشعر
Mad Max: Fury Road

أفضل صوت
The Revenant

أفضل مؤثرات بصرية
Star Wars: The Force Awakens

أفضل فيلم قصير
Operator

أفضل ممثل صاعد
John Boyega

أفضل فيلم كرتوني قصير
Edmond

جائزة BAFTA تكريمية
Sidney Poitier

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