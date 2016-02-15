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القبض على ممثلة مصرية لحيازتها المخدرات والنقابة تنتظر التحقيقات

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القبض على ممثلة مصرية لحيازتها المخدرات والنقابة تنتظر التحقيقات القبض على ممثلة مصرية لحيازتها المخدرات والنقابة تنتظر التحقيقات

الإثنين 15-02-2016 14:25

ألقت الشرطة المصرية القبض على الممثلة نيفين مندور التي اشتهرت بشخصية فيحاء، زوجة اللمبي، في فيلم "اللي بالي بالك"، بعد أن تمّ العثور على موادّ مخدّرة وأسلحة بحوزتها، أثناء قيادتها سيارتها.
نيفين التي كانت برفقة ممثلين صاعدين، حاولت الفرار في البداية من كمين الشرطة، إلا أنّ الشرطة أوقفتها واقتادتها والممثلين إلى نيابة الإسكندرية، حيث اعترف الجميع بأنّ الموادّ المخدرة التي كانت معهم كانت بهدف التعاطي وليس الترويج.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها القبض على نيفين مندور، إذ تمّ قبض عليها منذ شهور بتهمة حيازة المخدرات أيضاً.
وفي تعليق نقيب الممثلين أشرف زكي على الواقعة، قال لـ" سيدتي نت " إن الممثلة ليست عضوة في نقابة الممثلين، إلا أنها تعمل بموجب تصريحات مؤقتة، ولن تتحدث النقابة حالياً إلى انتهاء التحقيقات الجارية مع الممثلة.

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سيدتي