ليوناردو دي كابريو يفوز بأول جائزة BAFTA في حياته

حصد الفيلم الدرامي العائد The Revenant، في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون BAFTA، خمس جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل للأمريكي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio، وأفضل مخرج لأليخاندرو جونزاليس إيناريتو Alejandro González Iñárritu، بالإضافة إلى فوزه بجائزتيّ أفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى، في الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا بلندن، حيث قام بالتقديم الفنان البريطاني ستيفن فراي Stephen Fry.

وأثنى ليوناردو Leonardo، الذي لم يفز بجائزة BAFTA من قبل، على والدته إرملين أندربنكن Irmelin Indenbirken، إذ تزامنت ليلة حيازته الجائزة مع عيد ميلادها، فتمنّى لها عيداً سعيداً، وقال إنه لم يكن ليصل إلى هذا النجاح في حياته لولا وجودها فيها.

أمهات المشاهير سبب في نجاحهم

وأضاف النجم الهوليوودي في كلمته أنه يشعر بالتواضع والفخر، مشيداً بتأثير الممثلين البريطانيين في حياته الفنية. وشكر بعد ذلك زميله وشريكه في الفيلم النجم البريطاني توم هاردي Tom Hardy، ووصفه بالصديق، من غير أن يكتفي بوصف الزميل. كذلك شكر بطل The Revenant خبراء المكياج في الفيلم، الذين قضوا ساعات طويلة كلّ يوم لتحويله إلى الشخصية التي جسّدها في الفيلم.

وأخيراً، شكر النجم صديقه المخرج جونزاليس إيناريتو González Iñárritu لأنهما تشاركا إنجاز المشروع سوياً.

وتكثر التوقعات بأن تمهّد هذه الجوائز الطريق أخيراً أمام النجم الأمريكي دي كابريو DiCaprio للفوز بـ أول جائزة أوسكار في الحفل الذي سيقام بعد نحو أسبوعين.

يُذكَر أنّ كايت وينسلت فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في الـ BAFTA.



Kate Winslet تعترف: كان بإمكان Rose إنقاذ Jack من الغرق