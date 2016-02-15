كيف تلقّى محمد سعد ردود الفعل حول تحرّشه بـ هيفاء وهبي؟

على الرغم من الهجوم عليه، بعد عرض أولى حلقات برنامجه "وش السعد"، إذ اتّهم فيها بالتحرش بضيفته الفنانة هيفاء وهبي، بعد أن حملها وتلفظ بألفاظ غير لائقة، فإنّ مقدّم البرنامج، الفنان محمد سعد، عبّر في بيان إعلامي، وصلت إلى " سيدتي نت " نسخة منه، عن امتنانه وتقديره للجمهور الذي استقبل أولى حلقات البرنامج الكوميدي الساخر "وش السعد" بحفاوة كبيرة، حسب تعبيره.

وقال سعد إن أغلب ردود الأفعال التي وصلت فريق عمل البرنامج كانت إيجابية وتحمل إشادة بفكرة الحلقة الأولى.

وأكد سعد أنّ "وش السعد" برنامج" كوميدي ساخر، الهدف منه رسم ابتسامه على وجه المُشاهدين، مشيراً إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت من ناحية الأفكار والمضمون والضيوف.

"وش السعد" يُعرض أسبوعياً على مسرح "هيلتون رمسيس" في وسط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري.

يشارك في كتابة البرنامج الكوميدي فريق من الشباب، تحت إشراف الكاتب والمؤلف سامح سر الختم، ويخرجه تلفزيونياً سامح عبد العزيز، فيما يتولى الإخراج المسرحيّ الفنان أشرف زكي والمخرج سامح عطوة.

ويشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل، وسامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.