سيف الدين رفيق سبيعي يؤكّد: والدي بخير

أعلن المخرج سيف الدين سبيعي نجل الفنان السوري القدير رفيق سبيعي ان والده بخير، وقال في حديث لـ " سيدتي نت " "الحمد لله أبو عامر أفضل وهو تعرض لوعكة صحية بسيطة ".

وكان سيف قد نشر قبل أيام على صفحته الخاصة على الـ " فيسبوك " تعليقاً حول الموضوع حيث كتب " على راسي الزعيم ... الله يديمك فوق راسي يا رب ... صغيرة معلم" .

من جهة أخرى يتابع المخرج سيف الدين سبيعي تحضيراته للانطلاق بتصوير مسلسل التاريخ الشامي "حرملك آغا " للسيناريست خلدون قتلان، والذي يمتد إلى تسعين حلقة وسيجمع عدداً كبيراً من نجوم ونجمات سوريا والوطن العربي، حيث سيصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من 150 ممثلاً وممثلة ومنهم نظلي الرواس ونسرين طافش.