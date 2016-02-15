التنظيم والإدارة بالشرقية تطالب ذوى الاحتياجات الخاصة باستكمال مسوغات التعيين

شددت مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية، بإشراف الدكتور عبد السيد صبرى، على الأطباء البيطرين من ذوى الاحتياجات الخاصة 5%، الذين تم تعيينهم فى المسابقة الأخيرة، بسرعة استكمال مسوغات التعيين الخاصة بهم، ذلك خلال 48 ساعة ومن يتخلف عن ذلك يعتبر تعينه لاغيا.

وقال البيان الإعلامى للمديرية إنه "يتعين على الأطباء البيطريين من ذوى الاحتياجات الخاصة 5%، الذين تقدموا للتعيين بمديرية الطب البيطرى بالشرقية فى المسابقة رقم (1) لسنة 2015 تقديم أصل شهادة التأهيل المهنى لمديرية الطب البيطرى أو لمديرية التنظيم والإدارة بالشرقية فى خلال 48 ساعة وأقصاه يوم الخميس الموافق 18/2/2016، وذلك للاطلاع عليها وإلا سوف تقرر اللجنة الطبية عدم لياقته الصحية عند توقيع الكشف الطبى عليه، وبالتالى لن يكون له الحق فى التعيين ضمن المعينين بنسبة الـ5%، وسيتم استبعاده من المسابقة نهائياً".

كانت المديرية قد أعلنت الشهر الماضى عن تعيين 242 بيطرى بينهم 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون.