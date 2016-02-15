محافظ الشرقية: الترخيص لـ «التوك توك» بكافة أقسام المرور عدا مدينة الزقازيق

أصدر محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد، قرارًا بفتح باب الترخيص لمركبات التوك توك، بكافة أقسام المرور بدائرة المحافظة، عدا نطاق مركز ومدينة الزقازيق، منعا للاختناقات المرورية داخلها .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب بالشرقية، اليوم “الإثنين” لاستعراض بعض مشكلات الدوائر ووضع الحلول المناسبة لها .

وكلف المحافظ إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص مركبات التوك توك، مع الالتزام بلون مختلف لكل مركز أو مدينة ، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة للترخيص، اعتبارا من أول يناير من العام الحالي ٢٠١٦، وليس من تاريخ الشراء أو سنة الموديل، تيسيرا على المواطنين .