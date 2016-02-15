مران الأهلي - عودة عاشور وسليمان وخروج إيفونا واستمرار غياب فتحي

انتهى مران الأهلي ظهر اليوم الاثنين استعدادا لمباراته أمام غزل المحلة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ19 للدوري.

وعاد لاعب الوسط حسام عاشور والظهير الأيمن محمد هاني للتدريبات الجماعية بعد غيابهما عن المران الأخير، وغياب عاشور عن مباراة طلائع الجيش والتي انتهت 0-0.

كما غادر ماليك إيفونا المران مصابا، وخرج رفقة الطبيب للعيادة من أجل فحصه ولم يتضح موقفه للحظة.

ومازال غياب أحمد فتحي مستمرا منذ مباراة القمة أمام الزمالك التي فاز بها الأهلي 2-0 حيث يعاني من كدمة في الركبة.

واكتفى فتحي باستكمال برنامجه العلاجي مع بعض التدريبات في الجيم والركض حول الملعب.

كما بدأ وليد سليمان أيضا الركض حول الملعب بعد غياب طويل دام لـ6 أسابيع عقب اصابته بإلتواء في الكاحل.

ورفع المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الحمل البدني للاعبيه استعدادا لمباراة المحلة يوم الخميس المقبل.