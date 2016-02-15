ميشال أبو نجم: التصعيد بين موسكو وأنقرة يزيد المشهد السوري تعقيدًا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ميشال أبو نجم، إن التهديدات المتبادلة بين روسيا وتركيا تأتي في ظل التوتر والتصعيد المستمر بين موسكو وأنقرة بعد قيام الأخيرة بإسقاط مقاتلة روسية في سوريا.

> وأوضح أبو نجم خلال مداخلة إخبارية لفضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سنار سعيد، أن التصعيد يأتي في سياق التنافس بين البلدين، والتحالفات المضادة، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يزيد من تعقيد المشهد السوري، ويُدخل المنطق في درب من المخاطر التي لا يمكن التكهن بنهايتها.

> وأضاف أبونجم أن ما تم التوصل إليه في مؤتمر ميونخ لمساندة الشعب السوري “مات قبل أن يولد” – بحد وصفه، وأن الشيء الوحيد الذي تحقق من هذا المؤتمر هو إيصال بعض المساعدات للشعب السوري، مشيرا إلى أن الحديث عن وقف اطلاق النار أصبح من “الأوهام التي عفى عنها الزمن”، إذ أن التصعيد الحالي لا يترك مجالا للتفاؤل، وأننا بتنا على بوادر تصعيد جديد.