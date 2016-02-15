مقتل جندي بالجيش الليبي جراء اشتباكات مع «داعش» في بنغازي

لقى جندي بالجيش الليبي مصرعه جراء اشتباكات عنيفة استمرت ساعات بين الكتيبة (309 المجحفلة) وتنظيم “داعش”، عند المحور الغربي ببنغازي.

وقال مسؤول الإعلام بالكتيبة (309 المجحفلة) المنذر الخرطوش، إن أفراد الكتيبة (309) وبقية الفصائل بالمحور الغربي تمكنت من السيطرة على محطة وقود “الجابو” عند طريق طرابلس غرب مدينة بنغازي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.

وأضاف، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جنديا بالكتيبة يدعى سليمان جمعة رحيل قتل اثر الاشتباكات، وهو من أفراد الجيش النظاميين من مدينة طبرق .

يذكر أن الكتائب 309 و302 و149 وبعض فصائل وسرايا الإسناد هي المسؤولة عن مهمة تحرير المحور الغربي بمدينة بنغازي.