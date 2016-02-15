أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل جندي بالجيش الليبي جراء اشتباكات مع «داعش» في بنغازي

Google+ Print
مقتل جندي بالجيش الليبي جراء اشتباكات مع «داعش» في بنغازي مقتل جندي بالجيش الليبي جراء اشتباكات مع «داعش» في بنغازي

لقى جندي بالجيش الليبي مصرعه جراء اشتباكات عنيفة استمرت ساعات بين الكتيبة (309 المجحفلة) وتنظيم “داعش”، عند المحور الغربي ببنغازي.

وقال مسؤول الإعلام بالكتيبة (309 المجحفلة) المنذر الخرطوش، إن أفراد الكتيبة (309) وبقية الفصائل بالمحور الغربي تمكنت من السيطرة على محطة وقود “الجابو” عند طريق طرابلس غرب مدينة بنغازي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.

وأضاف، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جنديا بالكتيبة يدعى سليمان جمعة رحيل قتل اثر الاشتباكات، وهو من أفراد الجيش النظاميين من مدينة طبرق .

يذكر أن الكتائب 309 و302 و149 وبعض فصائل وسرايا الإسناد هي المسؤولة عن مهمة تحرير المحور الغربي بمدينة بنغازي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا