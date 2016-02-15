تقرير في الجول – كارلوس باكا.. ' من أول لدغة '

واصل المهاجم الكولومبي كارلوس باكا زيارته لشباك منافسي ميلان للمرة الـ13 هذا الموسم في مرمى جنوى محتلا وصافة هدافي الكالشيو الإيطالي خلف إيجواين صاحب الـ24 هدفا ومتساويا مع ديبالا هداف يوفنتوس المتصدر.

وسجل المهاجم القادم الصيف الماضي من إشبيليه 13 هدفا من 37 سجلهم ميلان هذا الموسم مسجلا نفسه كهداف للروسونيري وأمل الجماهير في العودة إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ولم يطلق باكا سوى 36 تسديدة خلال الـ25 مباراة التي لعبها مع ميلان 25 منهم كانت بين القائمين والعارضة و11 تسديدة فقط ضلت طريقها بعيدا عن المرمى وبنسبة دقة هي 70% ونسبة تحويل التسديدات إلى أهداف هي 33.3%

وجاءت 9 من أهداف باكا الـ13 من تسديدته الأولى على مرمى الخصم في المباريات التي سجل فيها مفتتحا التسجيل لميلان في المباريات التسعة تلك ولم يسجل سوى ثنائية وحيدة هذا الموسم كانت في مباراة الذهاب أمام باليرمو.

ولم يخسر ميلان أي مباراة سجل فيها باكا فحقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات أخرى.