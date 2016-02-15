علاء حيدر بعد لقاء رئيس الوزراء: انتخابات المحليات فى 2017

أكد علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يدرك أن معدلات النمو الحالية قليلة ولن تكفى.

وأضاف حيدر لـ"اليوم السابع"، عقب لقاء رئيس الوزراء بعدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، أن انتخابات المحليات ستكون فى عام ٢٠١٧ بمشاركة كبيرة من الشباب، موضحاً أن رئيس الوزراء لفت إلى انه سيكون هناك قرارات صعبة، ولكن سيتم رفع الرواتب والمعاشات وإعطاء الفقراء المواد التموينية.

وأشار حيدر، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، أكد خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف، إن الحكومة ترشد الانفاق وتحارب الفساد، وأن بيان الحكومة سيستغرق عرضه على البرلمان ساعة واحدة وسيكون فى نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن برنامج الحكومة سيوزع على أعضاء مجلس النواب بالجداول الزمنية.

ونوه حيدر، إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن التصدير وأهمية الاهتمام بالصناعات الوطنية، وأن البلاد مؤهلة لأن تكون دولة متقدمة.

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