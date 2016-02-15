حريق هائل بمصنع مراتب فى العبور و10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على النيران

نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع مراتب فى المنطقة الصناعبة بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت 10سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالقليوبية، برئاسة العقيد عماد عياد قائد قوات الحماية المدنية، إلى المنطقة الصناعبة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمصانع المجاورة.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء على عبد المقصود مدير إدارة الحماية المدنية بالواقعة يفيد بنشوب الحريق، فيما يقوم ضباط مباحث قسم العبور بجمع المعلومات عن أصحاب المصنع و المساحة ومحتوايات المصنع لإعداد تقرير واف.