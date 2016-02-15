وزير العدل الأسبق يقدم بلاغًا للنائب العام ضد "الزند" بتهمة بالسب والقذف

قدّم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، بلاغاً للنائب العام ضد وزير العدل المستشار أحمد الزند يتهمه بالسب والقذف والتشهير به المتكرر عبر وسائل الاعلام.

وذكر المستشار أحمد سليمان فى بلاغه أن المستشار أحمد الزند كان ضيفًا بأحد البرامج التلفزيونية، وأدعى أنه قد أصدر حركة تعيينات فى آخر أيام عمله بالوزارة، تضمنت تعيين 50 أو 45 من أبناء قريته.

كما ذكر البلاغ أن وزير العدل أدعى على المستشار أحمد سليمان انتمائه لجماعة الإخوان، على غير الحقيقة وبهدف النيل منه، الأمر الذى اعتبره وزير العدل الأسبق يشكل جنحة السب والقذف بإحدى وسائل العلانية المؤثمة بالمواد 171، 302 من قانون العقوبات.

وانتقد وزير العدل الأسبق ما ادعاه المستشار الزند عنه على الهواء بأنه "كان يجلس عند أقدام المرشد يعمل مُدَلِّكـًا.."، مطالبا النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

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