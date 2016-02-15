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ضبط أدوية ومستحضرات تجميل وسجائر مهربة بجمارك سفاجا

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ضبط أدوية ومستحضرات تجميل وسجائر مهربة بجمارك سفاجا ضبط أدوية ومستحضرات تجميل وسجائر مهربة بجمارك سفاجا
أحبطت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال تسع محاولات تهريب مستحضرات تجميل، ومستلزمات وأجهزة طبية مستعملة، وأدوية، وسجائر، وذلك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إن رئيس قسم الاستخبارات إسلام الخطيب اشتبه فى مشمول البيان الجمركى الوارد من ، وبتفتيشه تبين وجود أجهزة طبية مستعملة لجراحة وفحص العيون بتعويضات 50 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن المحاولات الثانية والثالثة والرابعة كانت تهريب مستحضرات تجميل بقيمة تعويضات بلغت 38 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المحاولة الخامسة كانت تهريب سجائر وبرفانات واردة من السعودية وبلغت قيمة التعويضات 25 ألف جنيه.

وأشار إلى أن باقى المحاولات فكانت تهريب أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تعويضات بلغت 35 ألف جنيه
>وقرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 9 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365

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