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المؤبد لشقيقين قتلوا "بقال" انتقاما لمقتل أخيهما على يد ابن عمه بالوراق

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المؤبد لشقيقين قتلوا "بقال" انتقاما لمقتل أخيهما على يد ابن عمه بالوراق المؤبد لشقيقين قتلوا "بقال" انتقاما لمقتل أخيهما على يد ابن عمه بالوراق
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، بالمؤبد لكل من "خالد.م" و"وائل.أ" لاتهامهم بقتل المجنى عليه نصار عبد العال فرغلى، عمدًا مع سبق الإصرار بمنطقة الوراق بشمال الجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ترصدوا المجنى عليه لقتله ثأرا لمقتل شقيقهما على يده ابن عمه، فاعدا سلاحا ناريا ودراجة نارية وتوجها فجرًا إلى محل بقالة المجنى عليه بمنطقة الوراق بعد أن اتأكدا من وجوده بداخله وأمطراه وابلًا من الأعيرة النارية أردته قتيلا فى الحال وفرا هاربين.

وكشفت التحقيقات أن ابن عم المجنى عليه قتل شقيق المتهمين فى مشاجرة ما دفعهما للاقتصاص منه، وأوردا فى التحقيقات أن شقيقهما قتل فى مظاهرة لجماعة الإخوان على غير الحقيقة، رغبة فى إصدار تصريح الدفن الخاص به وحتى يتفرغا لقتل المجنى عليه وحينما فشلوا فى العثور على القاتل الحقيقى قتلا ابن عمه.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أنه عندما فشلا المتهمين فى إيجاد ضالتهما فى القاتل أضمر فى أنفسهما الغل وسيطر على جنانهما لهيب الانتقام ووسوس لهما شيطانهما قتل المجنى عليه، فعقدا العزم وبيتا النية لقتله بمحل عمله، وأعدا لذلك سلاحًا ناريا وحشوه بالذخائر ونفاذا لمخطط أعداه، أمطراه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته وانتهت فى قضائها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.

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مصر 365