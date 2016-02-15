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مد أجل الحكم فى دعوى تطالب بصرف مستحقات قضاه بيان "رابعة" لـ 22 مارس

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مد أجل الحكم فى دعوى تطالب بصرف مستحقات قضاه بيان "رابعة" لـ 22 مارس مد أجل الحكم فى دعوى تطالب بصرف مستحقات قضاه بيان "رابعة" لـ 22 مارس

>مدت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من القضاة المحالين للمعاش فى قضية بيان رابعة، المطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لجلسة 22 مارس.

كان القضاة، أقاموا دعوى لصرف مستحقاتهم المالية "المقتطعة"، بعد وقفهم عن العمل، بسبب إحالتهم للمحاكمة أمام مجلس التأديب والصلاحية منذ عام 2014.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر فى 14 مارس الماضى، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
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