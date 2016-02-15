أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نائب برلماني: يجب إعلان نتيجة التحقيق في وفاة الشاب الإيطالي وبشكل سريع

Google+ Print
نائب برلماني: يجب إعلان نتيجة التحقيق في وفاة الشاب الإيطالي وبشكل سريع نائب برلماني: يجب إعلان نتيجة التحقيق في وفاة الشاب الإيطالي وبشكل سريع

الشاب الإيطالي جوليو

طالب النائب البرلماني محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة بسرعة إعلان وزارة الداخلية عن الجناة المتورطين بقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجينى” لوقف حالة الجدل المثارة حاليا في وسائل الإعلام الدولية والتي توجه الاتهامات للشرطة بإلقاء القبض على ريجينى قبل وفاته من قبل عناصر أمنية مصرية وتعذيبه.
> وأشار دسوقي أن سرعة إعلان نتائج التحقيقات وكشف المتورطين من شأنه إنهاء هذه الحالة ووضع حد لكافة المزايدين على ومنع استغلال الواقعة في الهجوم على القيادة المصرية ومؤسسات الدولة في المحافل الدولية.
> وأضاف النائب البرلماني أيا كان مرتكب تلك الجريمة يجب إعلانه للرأي العام ومحاسبته للتأكيد على أن مصر بلد مؤسسات ومن يخطأ يحاسب ولا يوجد تستر على فاسد أو فساد.
> كانت وزارة الداخلية قد أكدت عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية حول إلقاء القبض على الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى” قبل وفاته من قبل عناصر أمنية مصرية، حيث أشار الفريق الأمنى الإيطالى المتابع للقضية والمتواجد بالبلاد، إلى أن ما نشر فى إحدى الصحف الإيطالية منقول عن بعض الصحف الغربية.
> وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن بعض الصحف الغربية قد نشرت معلومات غير صحيحة نهائياً تتصل بظروف اختفائه، وأن فريق البحث الموسع المكلف لكشف ظروف وملابسات واقعة مقتل الشاب الإيطالى يواصل جهوده على مدار الساعة فى إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالى فى هذا الصدد، وسوف يتم الإعلان عن نتائج جهود البحث فى هذه القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد