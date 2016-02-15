«أمير كرارة» :تعرضت للضرب من عفريت أثناء تجولي ليلاً في «شارع الوحوش»

كتبت- إ نجي لطفي

كشف الفنان أمير كرارة في حلقة 100 سؤال لـ “راغدة شلهوب” والذي أذيع أمس الأحد على قناة “الحياة” عن سبب اعتذاره عن المشاركة في فيلم “أولاد رزق” والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز.

وقال كرارة أن سبب اعتذاره عن العمل يرجع إلى انشغاله وقتها بتصوير مسلسل “ألف ليلة وليلة”.

وأضاف كرارة أنه اتفق مع المخرج طارق العريان على المشاركة في الفيلم، ولكن تم تأجيل التصوير لأكثر من مرة، وخلال فترة التأجيل قام المنتج تامر مرسي بعرض مسلسل “ألف ليلة وليلة” علية وطلب منه تجسيد شخصية نجم الدين.

وروى الممثل أمير كرارة واقعة مخيفة، بشأن تعرّضه للضرب من عفريت، أثناء تجوله ليلا في الشارع الذي كان يقطن فيه مع أسرته.

ورفض ذكر اسم الشارع الذي ضُرب فيه كي لا يصيب سكانه الحاليين بالفزع، واكتفى بالتصريح أنه كان وأصدقائه يسمونه “شارع الوحوش”، بسبب ظلمته الشديدة في الليل.

وقال إنه كان يتجول في ذلك الشارع في إحدى الليالي لاستعادة بعض من ذكريات صباه فيه، وإذ يفاجأ بصوت أقدام تجري من خلفه، وعندما التفت وراءه لم يجد، وعندما وصل إلى منتصف الشارع كان مازال يسمع صوت الأقدام من خلقه، ولكن عندما التفت تلك المرة تعرّض للكمة قوية تسببت في جرح غائر في رأسه.

وتابع أمير كرارة سقطت على الأرض بعد الضربة، ورأيت عن بعد حارس مستشفى استنجدت به، ولكنه لم يلتفت لي على الإطلاق! فاستجمعت قواي حتى وصلت إلى باب المستشفى وأخبرته “منك لله” لأنه لم يسعفني، ورغما عن ذلك لم يرد علي”.

وأكد كرارة أنه بعد مرور ما يقرب الشهر على الحادث، عاد إلى الشارع مرة أخرى بصحبة شقيقه لمحاولة التعرف على المعتدي عليه، ولكن عندما أشار إلى المكان الذي كان يجلس فيه حارس المستشفى الصامت فوجئ بأنه غير متواجد من الأساس، وعندما دخل مع شقيقه إلى المستشفى أخبروهما العاملون فيه أن ذلك الباب كان يخص المشرحة، وتم إغلاقه منذ 20 عاما بسبب شكوى سكان الشارع.

وأقسم أمير كرارة لراغدة شلهوب أن واقعة تعرّضه للضرب من عفريت حقيقية، على الرغم من عدم تصديق العديد من أصدقائه له، وسخريتهم منه.

وبكى الفنان أمير كرارة على الهواء، ، وذلك بسبب سؤال ماذا سيفعل لو علم بقرب أجل شخص عزيز عليه؟ فقال: “لن أهيئ نفسي للحدث، وإذا حاولت إسعاده حتى يفارق الحياة سعيد، فهذا الأمر لن يفيد أيًا منا”.

وكشف كرارة عن آخر مرة بكى فيها قائلا: إنه أثناء مرض ابنته السنة الماضية وشعر بالخوف الحقيقى لشعوره أنهم يمكن أن تضيع منه فى لحظة.

قال الفنان أمير كرارة، إن أمنية حياته أن يشترك في عمل مع النجم يحيى الفخراني حتى لو كان في مشهد واحد، مشيرا إلى أنه لا يعرف الفخراني شخصيا، ولكنه كان يحلم منذ صغره أن يشاركه أي عمل حتى لو كان قصيراً.

وقال الفنان أمير كرارة، إنَّ “السبب وراء رفضه معانقة نادين الراسي في ديو المشاهير بسبب طبيعته التي تكره الخسارة”. وانه خرج معها بعد انتهاء البرنامج دون أدنى مشكلة.

قال الفنان أمير كرارة، إنَّ المطربة “مايا دياب تتمتع بجمال خاص وتعجب أي راجل في الدنيا وتتعامل مع الجميع بشكل جيد وتعمل حساب لكل كلمة تنطق بها”، مشددًا على أنها نجحت في تقديم البرامج بسبب موهبتها وليس ملابسها المثيرة كما يردد البعض.

وأشار إلى أن مطربه المفضل من جيل الشباب هو حسام حبيب، مؤكدًا أنه صديق شخصي له وحضر معه تسجيل أغاني كثيرة له في الأستديو.

ونفى الفنان أمير كرارة، ما تردد حول أن الفنان الراحل «شكوكو» جده، قائلاً: “هو خال جدتي وليس جدي، وده شيء يشرفني، لكنه مش جدي”.

> وأضاف، عمري ما استغلِّيت النقطة دي، والناس بتنشر الكلام ده على فيس بوك، وأنا أصلًا معنديش فيس بوك”، متابعًا: “واحد نشر صورة لحد اسمه أمير برضو، وقال إنها صورة أميركرارة مع شكوكو، والرجل كلمني متضايق، وقلت له أنا ماليش دعوة بالكلام ده”.

وأكد الفنان أمير كرارة أنه نادم على اشتراكه في مسلسل “ليلى مراد”، على الرغم من أنه لا يندم على اشتراكه في أي عمل.

وقال: “مش عارف عملت المسلسل ده إزاي، ومكنتش عارف بعمل إيه ولا فاهم ده إيه، الدور كان شوكوريل”.

وأضاف: “قبل السنوات الخمس الماضية لم أكن أحسب أو أركز فيما كنت اشترك فيه، في البداية كنت أقبل أي شيء، وهذا العمل لم يضف لي شيئًا”.